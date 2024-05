WHITEHORSE, YT, le 3 mai 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Harjit Sajjan, Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, et Laura Cabott, mairesse de Whitehorse.

Date : Le lundi 6 mai 2024



Heure : 9 h 00 HNY



Lieu : Sentier Millenium - Eagle's Nest

Route Robert Service

Whitehorse (Yukon) Y1A 6L4

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Haley Hodgson, Conseillère principale en communications, Cabinet du Conseil privé du Roi pour le Canada et Protection civile, 343-553-7969, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Oshea Jephson, Gestionnaire, Communications stratégiques, Ville de Whitehorse, 867-689-0515, [email protected]