/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce en matière d'infrastructure à Toronto/

TORONTO, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure, au sujet de la protection contre l'érosion des rives, en présence de Nathaniel Erskine-Smith, député de Beaches--East York, au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de Jennifer Innis, présidente du conseil d'administration de l'Office de la protection de la nature de Toronto et de la région.

Date : Mercredi 4 septembre 2019



Heure : 10 h 30 (HAE)



Lieu : Aire de baignade de la plage Woodbine

Plage Woodbine

1675, boulevard Lakeshore Est

Toronto (Ontario)

