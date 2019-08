/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Strathroy/

STRATHROY, ON, le 26 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure, au sujet de l'atténuation des catastrophes, en présence de Kate Young, députée de London-Ouest et secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Brian McDougall, directeur général de l'Office de protection de la région de St. Clair.

Date : mardi 27 août 2019



Heure : 14h00 (HAE)



Lieu : Bureau de l'Office de protection de la région de St. Clair

205, Mill Pond Cres.

Strathroy (Ontario) N7G 3P9

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Tél. : 613 697-3778, Adresse courriel : ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Donna Blue, Gestionnaire des Communications, Office de protection de la région de St. Clair, dblue@scrca.on.ca, 519-245-3710 (poste 219); Relations avec les médias, Infrastructure Canada, Tél. : 613 960-9251, Sans frais : 1 877 250-7154, Adresse courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca