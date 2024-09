LOWER SACKVILLE, NS, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Darrell Samson, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et député de Sackville-Preston-Chezzetcook, de l'honorable Steve Craig, député de Sackville-Cobequid, de Mike Savage, maire de la Municipalité régionale d'Halifax, de Brenden Blotnicky, du Sentier transcanadien, et de Matthew Spicer de la Sackville Lakes Park and Trails Association.

Date : Le samedi 21 septembre 2024



Heure : 10 h 30 HAA



Lieu : 440 First Lake Drive (location of trailhead)

Lower Sackville, Nova Scotia B4C 3L7

