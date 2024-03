INVERNESS, NS, le 11 mars 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Mike Kelloway, Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso; de l'honourable Allan MacMaster, ministre des Finances et du Conseil du Trésor de la Nouvelle-Écosse, et de Bonny MacIsaac, préfète de la Municipalité du comté d'Inverness.

Date : Le mardi 12 mars 2024 Heure : 11 h HNA Lieu : Caserne de pompiers d'Inverness

15795, avenue Central

Inverness (Nouvelle-Écosse) B0E 1N0

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Patricia Jreige, Conseillère en communications, ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, 902-718-7866, [email protected]; Joe Carew, Responsable des communications et de l'engagement communautaire, Municipalité du comté d'Inverness, 902-323-0089, [email protected]