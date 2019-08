/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Edmonton/

EDMONTON, le 26 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles et député pour Edmonton Mill Woods, de Randy Boissonnault, député pour Edmonton-Centre, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de M. Don Iveson, maire d'Edmonton.

Date : Le mardi 27 août 2019



Heure : 9 h (HAR)



Lieu : Frances Winspear Centre for Music

Entrée principale

4 Sir Winston Churchill Square

Edmonton (Alberta)

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Cheryl Oxford, Gestionnaire des communications, Bureau du maire Don Iveson, 780-496-8104, cheryl.oxford@edmonton.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, infc.media.infc@canada.ca

