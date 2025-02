DARTMOUTH, NS, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale et député de Dartmouth-Cole Harbour, de Deborah Windsor, présidente du conseil d'administration du Banook Canoe Club, et d'Andrew Russell, athlète olympique et membre du comité de revitalisation du Banook Canoe Club. Sam Austin, conseiller du district 5, seront également présents.

Date : Le vendredi 28 février 2025



Heure : 12 h 00 HNA



Lieu : Banook Canoe Club

17, avenue Banook

Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 2L3

