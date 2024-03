CORNER BROOK, NL, le 14 mars 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, de l'honorable John G. Abbott, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et de l'honorable Gerry Byrne, ministre de l'Immigration, de la Croissance démographique et des Compétences, et député provincial du district de Corner Brook.

Date : Le vendredi 15 mars 2024 Heure : 11 h 30 HAT Lieu : Glynmill Inn

1B Allée Cobb

Corner Brook (T.-N.-L.) A2H 2V3

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Maria Browne, Gestionnaire, Relations avec les médias, Transports et Infrastructure, (709) 699-6147, [email protected]