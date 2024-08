COQUITLAM, BC, le 14 août 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Ron McKinnon, député de Coquitlam--Port Coquitlam, de Rick Glumac, député provincial de Port Moody-Coquitlam, de John Peters, conseiller de la Première Nation Kwikwetlem, et de Richard Stewart, maire de la Ville de Coquitlam.

Date : Jeudi 15 août 2024



Heure : 12 h (HAP)



Lieu : slakəyánc IR1, stationnement Metro Vancouver du parc régional ƛ̓éxətəm (tla-hut-um)

(anciennement connu sous le nom de parc régional Colony Farm)

Chemin Colony Farm

Coquitlam (C.-B.) V3C 5X9

