CHESTER, NS, le 18 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Jessica Fancy, députée de South Shore-St. Margarets, de l'honorable John A. MacDonald, ministre des Affaires municipales de la Nouvelle-Écosse, et d'Allen Webber, préfet de la Municipalité de Chester.

Date : Le jeudi 19 mars 2026



Heure : 13 h 30 HAA



Lieu : 151, rue King, salle du conseil municipal de Chester

Chester (Nouvelle-Écosse) B0J 1J0

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada,613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Heather Fairbairn, Province de la Nouvelle-Écosse, Affaires municipales, 902-717-2151, [email protected]; Jennifer Webber, Agente des communications et coordonnatrice de la mobilisation, Municipalité de Chester, 902-275-4107, [email protected]