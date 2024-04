BEACONSFIELD, QC, le 26 avril 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis, Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et Georges Bourelle, maire de Beaconsfield.

Date : Le 29 avril 2024 Heure : 10 h 00 HNE Lieu : Beaconsfield*

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant avant 8 h le 29 avril 2024, à l'adresse courriel suivante : [email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Personnes-ressources : (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités; Amélia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, Ministre responsable de la région de l'Outaouais; Relations avec les médias : Infrastructure Canada; Équipe des relations médias : Ministère de la Culture et des Communications