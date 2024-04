BEDFORD, NS, le 19 avril 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière en présence de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités; de Lena Metlege Diab, députée de Halifax-Ouest; de Andy Fillmore, député d'Halifax, de Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour; et de David Eisnor, chef d'équipe pour la région de l'Atlantique chez Futurpreneur.

Date : Le lundi 22 avril 2024



Heure : 14 h 45 HAA



Lieu : The Mellow Mug

Unité 101, 64 chemin Dellridge

Bedford (Nouvelle-Écosse) B4A 0H2

