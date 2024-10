THUNDER BAY, ON, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson; la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu; et le député de Thunder Bay-Rainy River, Marcus Powlowski, annonceront du financement en appui à des projets d'infrastructure liés aux minéraux critiques en Ontario. Un point de presse suivra.

Date : Le lundi 7 octobre 2024

Heure : 13 h 30 (HE)

Les journalistes accrédités doivent s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse [email protected]. Le numéro à composer pour les journalistes sera donné au moment de l'inscription.

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100,[email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]