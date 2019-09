/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce d'un important projet de nouvelles pistes cyclables dans Ahuntsic-Cartierville/

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - En marge de la 1re édition de la Cyclovia d'Ahuntsic-Cartierville, la mairesse d'Ahuntsic-Cartierville et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, Émilie Thuillier, convie les représentant(e)s des médias à un point de presse qui a pour but de dévoiler un projet de deux nouvelles pistes cyclables qui relieront de manière sécuritaire plusieurs quartiers, écoles, parcs et institutions de l'arrondissement au futur Réseau Express Vélo (REV).

Cette annonce sera faite en présence de la conseillère de ville du district d'Ahuntsic, Nathalie Goulet et du conseiller de ville du district du Sault-au-Récollet, Jérôme Normand ainsi que de représentants des organismes Ahuncycle et Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville.

Date : Le dimanche 15 septembre 2019

Heure : 11 h 15

Lieu : Devant l'église Saint-Paul-de-la-Croix, 10215, avenue Georges-Baril

Note aux journalistes : les élu(e)s arriveront en vélo de l'av. Papineau en direction ouest sur la rue Fleury en compagnie des personnes participantes. Des photos prises par l'Arrondissement seront fournies sur demande.

SOURCE Ville de Montreal - Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Renseignements: Michèle Blais, Chargée de communication, Division des relations avec les citoyens, communication et développement durable, Tél. : 514 206-5424 ou 514 793-1119

