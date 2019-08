/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce concernant l'infrastructure à St. John's/

ST. JOHN'S, le 9 août 2019 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à un évènement important en matière d'infrastructure concernant le siège sociale du Centre First Light en présence des dignitaires suivants : l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; l'honorable Dwight Ball, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et Daniel Pottle, directeur du Centre d'amitié First Light de St. John's.

Date : Lundi 12 août 2019



Heure : 9 h 30 (HAT)



Lieu : 42 Bannerman

Centre de Performance et de Créativité First Light

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Tél. : 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Geoff Higdon, Directeur des relations publiques, Bureau du premier ministre, 709-729-3558, geoffhigdon@gov.nl.ca; Daniel Pottle, Directeur (par intérim), Centre d'amitié First Light, Télé. : 709-726-5902, poste 223, executivedirector@firstlightnl.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, Tél. : 613-960-9251, Numéro sans frais : 1-877-250-7154, infc.media.infc@canada.ca

