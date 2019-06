/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce concernant l'hébergement collaboratif/

QUÉBEC, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à un point de presse concernant la modernisation du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique.

Le point de presse se déroulera en présence de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean,

Mme Andrée Laforest.

Date : Le mercredi 5 juin 2019



Heure : Vers 14 h (après le Conseil des ministres)



Lieu : Foyer de l'Assemblée nationale

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Les ministres Caroline Proulx et Andrée Laforest seront disponibles pour des entrevues individuelles à la fin du point de presse.

