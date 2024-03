/R E P R I S E -- Avis aux médias : Allocution de Martin Imbleau, PDG de VIA TGF, à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec/

QUÉBEC, le 15 mars 2024 /CNW/ - VIA HFR - VIA TGF Inc. a le plaisir d'inviter les représentants des médias à une allocution de Martin Imbleau, Président-directeur général de VIA TGF, sur le développement d'un réseau de train rapide pour passagers qui reliera Québec à Toronto. Cet événement en présentiel, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, aura lieu le mardi 19 mars 2024, de 11h30 à 13h30.

M. Imbleau présentera sa vision du nouveau corridor ferroviaire Québec-Toronto, soulignant la nécessité d'une solution durable de train rapide pour répondre aux défis du transport intercité, et pour soutenir la croissance économique et démographique de la région.

À la suite de sa conférence, M. Imbleau participera à une discussion avec M. Steeve Lavoie, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec.

Date : Mardi,19 mars 2024 Lieu : Fairmount Le Château Frontenac

1 Rue des Carrières

Québec, QC

G1R 4P5 Heure : 11h30 à 13h30 Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de madame Geneviève Guillemette, à [email protected] ou par téléphone au 418 997-3515.

Disponibilité média:

M. Imbleau sera disponible pour un scrum et de courtes entrevues après la discussion avec M. Lavoie.

SOURCE VIA TGF

Renseignements: Source : Benoit Bourdeau, Directeur, relations avec les médias et communication interne, VIA HFR - VIA TGF Inc., (438) 686-8476, [email protected]