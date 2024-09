/R E P R I S E -- Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 15 septembre 2024/

QUÉBEC, le 14 sept. 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 15 septembre 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Cérémonie d'officialisation des noms Barrage Bernard-Landry, Centrale Bernard-Landry ainsi que Réservoir de la Paix des Braves pour désigner des lieux associés au complexe hydroélectrique Eastmain-Sarcelle-Rupert

Heure : 13 h 15

Lieu : Nord-du-Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, M. Ian Lafrenière, et du député d'Ungava, M. Denis Lamothe.

Mêlée de presse

Heure : 13 h 50

Lieu : Nord-du-Québec

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Visite de la centrale (prise d'images)

Heure : 14 h 05

Lieu : Nord-du-Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, M. Ian Lafrenière, et du député d'Ungava, M. Denis Lamothe.

Rencontre avec des membres du conseil de bande de la nation crie de Nemaska (prise d'images)

Heure : 17 h 00

Lieu : Nord-du-Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et député de Vachon, M. Ian Lafrenière, et du député d'Ungava, M. Denis Lamothe.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, 514 831-1393, [email protected]