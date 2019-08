/R E P R I S E -- Avis aux médias - Accélérer Montréal - La mairesse de Montréal présente une initiative en lien avec la problématique des locaux vacants sur les artères commerciales/

MONTRÉAL, le 18 août 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, fera une annonce en lien avec la problématique des locaux vacants sur les artères commerciales. Elle sera accompagnée du responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif, Robert Beaudry, et du conseiller de ville du district Mile-End, Richard Ryan.

Date : Le lundi 19 août 2019



Heure : 10 h



Adresse : Édifice Lucien-Saulnier (Salon Jeanne-Mance)

155, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec)

