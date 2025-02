/R E P R I S E -- Assemblée publique d'adoption des recommandations - Projet de Politique de développement culturel 2025-2030/

MONTRÉAL, le 28 janv. 2025 /CNW/ - La Commission sur la culture, le patrimoine et les sports a consulté la population montréalaise sur le projet de Politique de développement culturel de Montréal 2025-2030.

Après avoir entendu les opinions des personnes intéressées et consulté les nombreux mémoires et opinions reçus, les membres de la Commission préparent leurs recommandations.

Ces recommandations seront rendues publiques et adoptées lors d'une assemblée qui sera tenue :

Date et heure : Mardi 4 février 2024 à 13h30



Lieu : Salle des Armoiries (salle multifonction), Hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, RC-100

La séance sera accessible via la webdiffusion en direct à partir de la page web dédiée au projet. Le projet de recommandations afférent et le formulaire pour transmettre une question ou un commentaire seront également disponibles le jour de l'assemblée sur cette même page.

Accessibilité

L'hôtel de ville dispose d'une entrée accessible et de plain-pied du côté de la place Vauquelin et d'une salle de bain accessible. La salle des Armoiries est accessible aux personnes à mobilité réduite et est équipée de mesures d'aide à l'audition.

Un service d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) ou American Sign Language (ASL) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l'avance, et sous réserve de la disponibilité d'interprètes.

Pour tout autre besoin, communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes au 514 872-3000.

Pour ne rien manquer de nos nouvelles, inscrivez-vous à l'infolettre des commissions permanentes.

Les commissions permanentes de la Ville de Montréal

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

Les membres de la Commission

La Commission sur la culture, le patrimoine et les sports est présidée par M. Jocelyn Pauzé, conseiller de la Ville, Rosemont-La Petite-Patrie. M. Dimitrios Jim Beis, maire de Pierrefonds-Roxboro en assume la vice-présidence pour le volet municipal.

Sont également membres : Mme Marie-Claude Baril, conseillère d'arrondissement, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles; Mme Virginie Journeau, conseillère de la Ville, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles; M. Enrique Machado, conseiller d'arrondissement, Verdun; Mme Mindy Pollak, conseillère d'arrondissement, Outremont; Mme Marie Potvin, conseillère d'arrondissement, Outremont; M. Serge Sasseville, conseiller de la Ville, Ville-Marie et Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement, Le Sud-Ouest.

montreal.ca/sujets/commissions-permanentes| @Comm_MT

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements : Service du greffe, 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, Téléphone : 514 872-3000, [email protected]