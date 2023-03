/R E P R I S E -- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC/

DRUMMONDVILLE, QC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) tiendront leur assemblée générale annuelle (AGA) à laquelle les représentants des médias sont invités. En effet, l'AGA des PGQ se tiendra du 30 au 31 mars 2023, à Drummondville, sous le thème « Unis et influents pour un avenir fertile ».

En plus des activités statutaires qui se tiendront durant ces deux journées, les PGQ soulignent la participation prévue du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, qui prendra parole devant l'Assemblée. L'événement sera ponctué de plusieurs présentations et conférences.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI :

Assemblée générale annuelle des Producteurs de grains du Québec

HORAIRE :

Jeudi 30 mars

15 h : Élection du président

15 h 30 : Allocution de M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

Vendredi 31 mars

10 h : Mot de M. Christian Overbeek , président des Producteurs de grains du Québec

, président des Producteurs de grains du Québec 13 h 30 : Étude des résolutions

OÙ :

Hôtel Best Western Universel

915, rue Hains

Drummondville (Québec) J2C 3A1

Le président des PGQ, M. Christian Overbeek, sera disponible pour des entrevues sur vérification. Les médias sont invités à contacter Mme Justine Moreau aux coordonnées plus bas pour assister aux allocutions et pour organiser une entrevue.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

