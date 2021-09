MONTRÉAL, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») organisera une journée virtuelle des investisseurs le mercredi 15 septembre 2021, de 13 h 00 à 17 h 30 (heure de l'Est).

Les analystes financiers, les investisseurs, les médias et toute autre personne intéressée à visionner l'événement virtuel peuvent le faire en visitant la page de l'événement à l'adresse https://www.alithya.com/fr/evenements/journee-investisseurs-2021.

Cliquez ici pour ajouter un rappel à votre calendrier.

Survol

L'événement commencera par un récapitulatif de nos récentes activités par le président et chef de la direction d'Alithya, Paul Raymond, suivi d'une séance plénière de l'équipe de gestion des Opérations au cours de laquelle les participants pourront rencontrer nos dirigeants et passer en revue chaque unité d'affaires par emplacement géographique.

La séance plénière sera suivie d'une discussion relative aux activités de fusion et d'acquisition ainsi qu'à notre culture d'entreprise, qui joue un rôle essentiel dans la stratégie de croissance à long terme d'Alithya. Par la suite, le chef de la direction prendra part à une discussion ouverte avec certains des clients d'Alithya en Amérique du Nord. Les participants en apprendront plus sur le travail exceptionnel de nos pratiques Microsoft et Oracle, en plus d'assister à des présentations en direct des responsables des équipes d'Alithya et de nos précieux partenaires.

Alithya terminera la journée avec une séance interactive de questions et réponses en compagnie des plus hauts dirigeants d'Alithya.

Une série de présentations sur demande sera disponible.

Citation de Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« L'événement constituera une occasion pour nos parties prenantes de mieux connaître les hauts dirigeants responsables des activités de l'entreprise à l'échelle mondiale. Des présentations au sujet des réussites actuelles d'Alithya et de nos stratégies ambitieuses pour l'avenir sont également prévues au programme. Alithya continue de se positionner à titre de chef de file en matière de stratégie et de transformation numérique, tout en maintenant son engagement à produire des résultats favorables pour ses investisseurs. Merci à toutes et tous pour votre soutien continu, et au plaisir de vous accueillir le 15 septembre prochain. »

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file nord-américain des secteurs de la stratégie et de la transformation numérique. La Société emploie plus de 3 300 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin de créer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, ainsi que les services professionnels, de la santé et du gouvernement. Pour en savoir davantage sur la Société, visitez www.alithya.com.

