/R E P R I S E -- Accélérer l'essor de l'Est - La Ville de Montréal lance une consultation sur sa vision de développement économique du secteur industriel de la Pointe-de-l'Île/

MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal souhaite impliquer la collectivité dans le développement d'une vision de développement économique pour le secteur industriel de la Pointe-de-l'Île. La Ville lance une consultation sur sa vision de ce secteur, ce qui lui permettra d'accélérer l'essor de l'Est.

La vision préliminaire du secteur, qui s'articule autour de la transition écologique, mise d'abord sur une meilleure qualité de vie pour les résidentes et résidents, ainsi que les travailleuses et travailleurs. Un développement économique innovant et durable, l'amélioration de l'offre de mobilité collective et active et un partenariat fort avec les parties prenantes de l'Est sont aussi à la base de cette vision.

Mobiliser l'Est autour d'une vision commune de développement

La vision de développement économique du secteur industriel de la Pointe-de-l'Île vise à dynamiser l'économie de l'Est en assurant son attractivité et sa prospérité. Elle mise notamment sur la création d'un milieu de vie convivial pour la population et les entreprises, ainsi qu'une cohabitation harmonieuse entre les quartiers résidentiels et les secteurs d'emplois. Cette vision servira de base à l'élaboration d'un plan d'action qui permettra de développer l'attractivité et la prospérité de ce secteur de l'Est de Montréal.

« Le secteur industriel de la Pointe-de-l'Île est l'un des derniers grands secteurs à vocation industrielle de Montréal. Ses quelque 442,7 hectares de terrains vacants, soit l'équivalent de 620 terrains de football, offrent des occasions de développement importantes. Pour planifier le développement économique du secteur, nous comptons sur l'expertise des parties prenantes et des entreprises, ainsi que sur la connaissance des gens qui l'habitent, viennent y travailler ou qui se sentent interpellés par son avenir », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le secteur industriel de la Pointe-de-l'Île est situé sur le territoire des arrondissements de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et d'Anjou et de la ville de Montréal-Est. Traversé de part et d'autre, en son centre, par l'autoroute 40, il est bordé au sud par la rue Notre-Dame, et au nord par le boulevard Maurice-Duplessis, et est limité par l'autoroute 25, à l'ouest, et le croisement du boulevard Henri-Bourassa et de l'autoroute 40, à l'est.

« La vision du développement du secteur industriel de la Pointe-de-l'Île découle de la Déclaration du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour revitaliser l'Est de Montréal. C'est un secteur appelé à se transformer et il importe qu'on choisisse maintenant à quoi ressembleront nos secteurs industriels dans le futur. Nous devons nous assurer qu'ils deviennent aussi des milieux de vie agréables pour les travailleuses et travailleurs et qu'ils s'intègrent bien dans notre territoire », a ajouté Caroline Bourgeois, conseillère associée au développement économique, responsable de l'Est de Montréal au comité exécutif, et mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Participer aux soirées d'information

Deux soirées d'information et d'échanges, au déroulement et au contenu identiques, sont offertes.

Lundi, 9 décembre 2019

Mairie d'arrondissement (salle du conseil)

7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine, Anjou, QC H1K 4B9

Mardi, 10 décembre 2019

Centre récréatif Édouard-Rivet

11111, rue Notre-Dame Est, Montréal-Est, QC H1B 2V7

Il est également possible de répondre au sondage en ligne ou de transmettre votre opinion d'ici le 19 janvier 2020.

Pour vous inscrire aux soirées de consultation ou pour en savoir davantage sur la démarche en cours, cliquez ici realisonsmtl.ca/sipi

