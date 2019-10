/R E P R I S E -- 5 octobre, Journée mondiale des enseignantes et des enseignants - Merci aux profs de porter bien haut la flamme enseignante/

QUÉBEC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, qui se tient le 5 octobre de chaque année, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) veut rendre un vibrant hommage aux enseignantes et enseignants du Québec qui font un travail extraordinaire tous les jours et qui accompagnent avec succès les élèves, et ce, en dépit de conditions d'exercice souvent difficiles.

« Merci aux enseignantes et aux enseignants qui, malgré tous les vents forts soufflés dans le réseau, portent bien haut la flamme enseignante jour après jour. Ils allument sans compter des passions dans le cœur des élèves et illuminent tout le milieu scolaire. Ensemble, nous devons leur témoigner respect et reconnaissance, et il est plus que temps que le gouvernement agisse en ce sens. Celui-ci doit les valoriser pleinement en les écoutant, en tenant compte de leur avis, et il doit leur accorder rapidement de meilleures conditions d'exercice pour faire en sorte que cette flamme reste allumée », a déclaré Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Une vidéo pour que ça change maintenant

La FSE-CSQ profite des activités entourant cette journée pour diffuser une vidéo sur le thème de la flamme enseignante, que les présidences de ses syndicats affiliés portent fièrement aux quatre coins du Québec. « Cette flamme est porteuse de connaissances, de compétences et de grandes valeurs humaines. Elle nourrit, soutient, illumine et réchauffe le cœur de celles et ceux qui formeront le monde de demain. Mais les profs portent depuis trop longtemps l'école à bout de bras. Ils ne peuvent plus porter seuls la flamme enseignante. Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre de l'Éducation, à vous de prendre le relais. Ensemble, faisons progresser l'école publique, parce qu'en éducation, il faut que ça change maintenant », peut-on entendre dans la vidéo, que l'on peut trouver sur la page Facebook de la FSE-CSQ.

Organisée depuis 1994 par l'UNESCO, la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants a lieu le 5 octobre et est célébrée chaque année par ses partenaires, dont fait partie l'Internationale de l'Éducation (IE). La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est un membre actif de l'IE, et l'une de ses représentantes siège à son Bureau exécutif.

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant près de 65 000 enseignantes et enseignants de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

