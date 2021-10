/R E P R I S E -- 5 octobre 2021, Journée mondiale des enseignants - Une expertise qui rayonne/

QUÉBEC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale des enseignantes et enseignants, qui se tient le 5 octobre de chaque année, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) veut rendre hommage une fois de plus aux enseignants du Québec qui font un travail extraordinaire tous les jours, forts d'une solide expertise qu'ils veulent mieux faire connaître et reconnaître. C'est d'ailleurs sous le thème « Une expertise qui rayonne » qu'ils célèbrent la journée cette année.

La présidente de la FSE-CSQ a tenu, par ailleurs, à souligner le travail des enseignants qui, durant la dernière année, ont porté plus que jamais l'école à bout de bras durant la pandémie, dans tous les secteurs d'enseignement et sur l'ensemble du territoire québécois. « La crise sanitaire a été exigeante pour tous. Les enseignants ont mis les bouchées doubles et se sont adaptés aux nombreux défis qui se présentaient à eux. Prenons le temps de les remercier pour leur engagement auprès des élèves qui avaient besoin de ces repères en temps de crise. Les enseignants travaillent fort pour faire de nos écoles et de nos centres des endroits où les élèves peuvent apprendre et s'épanouir, et ce, malgré des conditions qui sont loin d'être toujours faciles », a déclaré la présidente de la FSE-CSQ, Josée Scalabrini, de concert avec les représentantes et représentants syndicaux de son organisation.

Au cours de la dernière année, après de nombreux pourparlers de la FSE-CSQ avec tous les partis présents en commission parlementaire, le gouvernement a reconnu clairement dans la loi de nouveaux droits relatifs au jugement et à l'expertise professionnelle des enseignants. « À nous de le prendre au mot et de les faire respecter dans tous les milieux. Les enseignants doivent fièrement saisir l'occasion pour redevenir maîtres de leur profession et de leur développement professionnel. Profitons de cette Journée mondiale des enseignantes et enseignants pour non seulement souligner notre appréciation de leur travail, mais pour le reconnaitre à sa juste valeur au sein des pratiques des centres de services scolaires », a ajouté Josée Scalabrini.

Un retour en force pour Prof, ma fierté!

Afin de poursuivre le travail de valorisation de la profession enseignante au sortir d'une année de négociation et d'ajustements en lien avec la pandémie, la FSE-CSQ renouera cette année avec la campagne Prof, ma fierté!, dont le porte-parole sera une fois de plus cet allié incontournable de la profession enseignante, l'animateur et humoriste Pierre Hébert. Malgré le contexte sanitaire en vigueur, diverses activités seront au rendez-vous et seront annoncées dans les semaines à venir. « Nous sommes très enthousiastes de renouveler ce partenariat avec M. Hébert, qui a su nous faire rire et qui a mérité sa place dans nos cœurs avec son extraordinaire appui aux enseignantes et enseignants. Ce sera un réel plaisir de le retrouver une fois de plus derrière notre cause pour mieux la faire connaître », a conclu Josée Scalabrini.

Profil de la FSE-CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

