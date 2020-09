/R E P R I S E -- 40e édition du concours Les Mercuriades - La FCCQ dévoile ses lauréats!/

Serres Toundra et Levio conseils, entreprises de l'année

MONTRÉAL, le 28 sept. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec un immense honneur que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a dévoilé aujourd'hui les noms des lauréats de la 40e édition du plus prestigieux concours d'affaires du Québec, Les Mercuriades. La communauté d'affaires s'est réunie ce lundi lors d'une grande soirée de gala virtuel diffusé en direct. Une occasion unique de célébrer le succès, les ambitions et la persévérance des entreprises d'ici.

Pour une troisième année consécutive, le gala du célèbre concours Les Mercuriades s'est déroulé sous la présidence d'honneur de M. Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec. Cette année, 34 prix Mercure ont été remis dans les 17 catégories du concours; chaque catégorie récompensant une Grande entreprise et une PME .

« Dans les circonstances hors du commun que nous vivons, notre communauté d'affaires a dû faire face à de nombreux défis et devra le faire encore dans les mois à venir. Célébrer ensemble la beauté, la diversité et l'impressionnante volonté de dépassement de notre grand réseau d'affaires québécois prend plus que jamais tout son sens », souligne Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Le prestigieux Mercure Entreprise de l'année a été décerné à l'entreprise Serres Toundra, PME spécialisée dans la production de diverses variétés de concombres dans un complexe serricole hautement technologique et écoresponsable, et à Levio conseils, la Grande entreprise de services-conseils spécialisée dans les technologies de l'information et la gestion des organisations. Ces deux entreprises ont été choisies parmi les lauréats de toutes les catégories. Elles se sont démarquées tant par leur performance que par leurs accomplissements et ont mené à bien des initiatives à l'origine d'un apport significatif dans leur milieu d'affaires.

Le prix Relève, Femme d'exception Énergie Valero a été remis à Isabelle Côté, présidente-directrice générale, Coffrages Synergy pour le volet Grande entreprise et à Christine Turgeon, copropriétaire-codirectrice, audiologiste, chercheure, Clinique MultiSens pour le volet PME . Ce prix met en lumière la passion, la détermination et le talent des femmes d'affaires de la relève.

Le prix Leadership, Femme d'exception Sun Life a été décerné à Julie Roy, présidente et chef de la direction, ROY pour le volet Grande entreprise et à Julie Bédard, présidente, Corporation Medicart pour le volet PME . Cette catégorie souligne la contribution essentielle apportée par les femmes d'affaires québécoises.

« Ce soir, nous avons souligné la passion et le génie des entrepreneurs québécois et de leurs collaborateurs, qui contribuent chaque jour à la prospérité économique de notre société. Les Mercuriades sont depuis 40 ans un concours synonyme de réussite, d'ardeur, de performance et d'innovation. Ces mots ont une résonnance particulière dans un contexte où nos entreprises rencontrent actuellement des défis hors du commun. Je félicite chaudement les récipiendaires et je salue la résilience de nos entreprises à qui je souhaite le meilleur des succès », a déclaré Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec, et président d'honneur de la soirée de gala.

« Le concours Les Mercuriades est avant tout une célébration de la force, de la diversité et de l'ingéniosité des entrepreneures et entrepreneurs d'ici. Le contexte particulier que nous connaissons a contraint Les Mercuriades à se réinventer et nous constatons que le plus prestigieux concours d'affaires du Québec traverse les années avec succès », a conclu Charles Milliard.

Remerciements

Le succès de la 40e édition du concours Les Mercuriades est rendu possible grâce à la firme BDO Canada pour son rôle d'évaluateur officiel du concours, ainsi que par la participation de ses partenaires : Sun Life, Agropur, BDO Canada, CG3, CN, CNESST, Ordre des CPA, Desjardins, EDC, Énergir, Hydro-Québec, Investissement Québec, Lowe's Canada, Manuvie, OQLF, RBC Banque Royale, Raymond Chabot Grant Thornton, TELUS, Énergie Valero, AstraZeneca, Bombardier, Fonds de solidarité FTQ, MIFI, ESG UQAM, Power Corporation, Rio Tinto, Sollio Groupe Coopératif, Agropur, Air Canada, Régime d'assurance collective des chambres de commerce, Clientis, Metro, Osisko, Cogeco, Palais des congrès de Montréal, TKNL, La Presse + et ICI RDI.

LISTE DES LAURÉATS - CONCOURS LES MERCURIADES 2020

Entreprise de l'année

PME : Serres Toundra

Grande entreprise : Levio conseils

Accroissement de la productivité Lowe's Canada

PME : Cuisine Malimousse

Grande entreprise : Groupe St-Hubert

Contribution au développement économique et régional

PME : Serres Toundra

Grande entreprise : Mines Agnico Eagle

Développement des marchés internationaux EDC

PME : Kefiplant

Grande entreprise : Air Canada

Développement d'une technologie Web ou mobile présentée par TELUS

PME : Ngenio

Grande entreprise : Le Groupe Maurice

Employeur de l'année Manuvie

PME : Humania Assurance

Grande entreprise : Levio conseils

Engagement dans la collectivité Agropur

PME : Osedea

Grande entreprise : Groupe AGF

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

PME : Aki Sushi

Grande entreprise : Eddyfi Technologies

Formation et développement de la main-d'œuvre CN

PME : Openmind Technologies

Grande entreprise : Coffrages Synergy

L'excellence en français

PME : Likuid Communication

Grande entreprise : Cégep Édouard-Montpetit

Manufacturiers innovants Investissement Québec

PME : Les Brasseurs du Nord

Grande entreprise : TC Transcontinental

Santé et sécurité au travail

PME : Coopérative Forestière de Petit Paris

Grande entreprise : Mine Raglan, une compagnie Glencore

Start-Up RBC Banque Royale

Boreas Technologies

Serres Toundra

Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

PME : Prestilux

Grande entreprise : Germain Hôtels

Stratégie de développement durable Desjardins

PME : Lemay

Grande entreprise : Société de transport de Montréal

Leadership, Femme d'exception Sun Life

PME : Julie Bédard, présidente, Corporation Medicart

Grande entreprise : Julie Roy, présidente et chef de la direction, ROY

Relève, Femme d'exception Énergie Valero

PME : Christine Turgeon, copropriétaire-codirectrice, audiologiste, chercheure, Clinique MultiSens

Grande entreprise : Isabelle Côté, présidente-directrice générale, Coffrages Synergy

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Bureau : 514 844-9571, poste 3242, Cellulaire : 514 912-2639

Liens connexes

https://www1.fccq.ca