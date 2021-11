/R A P P E L -- Négociation des conventions collectives du secteur public - L'APTS présentera une entente de principe à sa délégation en conseil général/

QUÉBEC, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Après avoir suspendu ses assemblées générales et repris les discussions avec le Conseil du trésor, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) présentera une entente de principe à sa délégation lors d'un conseil général demain.

« Dans les circonstances, nous considérons que nous sommes arrivé·e·s à la fin du processus de négociation et que nous sommes allé·e·s chercher le maximum pour améliorer les conditions de travail de nos 60 000 membres. La solidarité et la mobilisation des membres de l'APTS auront permis à notre équipe de négociation d'obtenir plusieurs gains concrets pour améliorer leurs conditions de travail », s'est félicité Robert Comeau, président de l'APTS.

Les gains évoqués comprennent de nouvelles primes dans le secteur de la santé mentale et de la protection de la jeunesse. Des travaux ont également été entrepris, et se poursuivront, afin de résoudre les enjeux reliés à la charge de travail du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux.

Le travail se poursuit

Malgré des gains additionnels par rapport à la dernière proposition gouvernementale l'APTS ne sort pas de cet exercice entièrement satisfaite, des secteurs aux prises avec des problèmes d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre ayant été ignorés par le gouvernement.

« Depuis le début de cette négociation, l'objectif premier de l'APTS est d'obtenir des conditions de travail à la hauteur de l'expertise du personnel professionnel et technique, composé à 86 % de femmes, pour mettre fin à la pénurie de main-d'œuvre et à la surcharge de travail. Cette proposition d'entente comprend des gains, certes, mais les défis sont énormes et le gouvernement Legault devra s'asseoir avec l'APTS s'il veut vraiment rebâtir le réseau de la santé et des services sociaux », a déclaré Robert Comeau.

Alors que cette entente de principe annonce la fin de la négociation, l'APTS se tourne vers la prochaine en débutant les travaux essentiels à la consultation de ses membres.

Les modalités de la proposition d'entente de principe seront présentées à la délégation de l'APTS en conseil général le 26 novembre 2021. L'instance déterminera alors si elle entérine l'entente de principe et si elle sera soumise au vote des membres dans le cadre d'assemblées générales spéciales. D'ici là, l'APTS ne donnera pas de détails supplémentaires sur le contenu de la proposition.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 60 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

