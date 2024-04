14 h 45

La vice-première ministre fera une annonce sur le logement en prévision du dépôt du budget fédéral de 2024. Elle sera accompagnée du ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, et de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, Gudie Hutchings. Un point de presse suivra.