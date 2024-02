OTTAWA, ON, le 1er févr. 2024 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Toronto (Ontario)

Rencontres privées.



11 h 15 La vice-première ministre visitera un organisme de services de réinstallation et tiendra un point de presse. Elle sera accompagnée par le ministre du Développement international, Ahmed Hussen, et par la mairesse de Toronto, Olivia Chow.





Notes à l'intention des médias :

Le point de presse débutera vers 12 h 30.

Les représentants des médias qui souhaitent filmer la visite sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 45.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir uniquement le point de presse sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 00.

Les représentants des médias doivent s'inscrire en écrivant à l'adresse [email protected] .

Ce document se trouve aussi à l'adresse https://vicepm.canada.ca/fr

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre du Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec : Katherine Cuplinskas, Attachée de presse et conseillère principale en communication, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Finances, [email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]