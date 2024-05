11 h 15

La vice-première ministre visitera une caserne de pompiers de la région et mettra en lumière les mesures prévues dans le Budget 2024 pour soutenir les pompiers et les premiers intervenants. Elle sera accompagnée du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, Harjit S. Sajjan. Un point de presse suivra.