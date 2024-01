OTTAWA, ON, le 9 janv. 2024 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Toronto (Ontario)

Rencontres privées.

La vice-première ministre assistera au service funèbre de l'honorable John Godfrey.

Fermé aux médias.

Ce document se trouve aussi à l'adresse https://vicepm.canada.ca/fr

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre du Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec : Katherine Cuplinskas, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Finances, [email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]