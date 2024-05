13 h 00

La vice-première ministre fera le point sur le plan économique du gouvernement. Elle sera accompagnée du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, Harjit S. Sajjan, du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault. Un point de presse suivra.