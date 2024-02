OTTAWA, ON, le 5 févr. 2024 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Ottawa (Ontario)

Rencontres privées.

9 h 00 La vice-première ministre fera une mise à jour du plan économique du gouvernement. Elle sera accompagnée du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie,

François-Philippe Champagne, et de la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand.





Notes à l'intention des médias :

Couverture libre.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire.

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] 10 h 00 La vice-première ministre participera à la réunion du Conseil des ministres.



14 h 00 La vice-première ministre participera à la période de questions.

Ce document se trouve aussi à l'adresse https://vicepm.canada.ca/fr

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre du Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec : Katherine Cuplinskas, Attachée de presse et conseillère principale en communication, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Finances, [email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]