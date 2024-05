11 h 30

La vice-première ministre visitera une garderie de la région et fera une annonce. Elle sera accompagnée de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds. La ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, Becky Druhan, sera également présente. Un point de presse suivra.