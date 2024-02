OTTAWA, ON, le 7 févr. 2024 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Toronto (Ontario)

Rencontres privées.

10 h 30 Dans le cadre des consultations prébudgétaires, la vice-première ministre rencontrera des chefs de file de l'industrie pour discuter de l'infrastructure de calcul du

domaine de l'intelligence artificielle.





Fermé aux médias.



12 h 00 Dans le cadre des consultations prébudgétaires, la vice-première ministre rencontrera des spécialistes des politiques pour discuter des consultations tenues actuellement

au sujet du Programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental.





Fermé aux médias.



13 h 30 Dans le cadre des consultations prébudgétaires, la vice-première ministre rencontrera des représentants d'établissements postsecondaires pour discuter de recherche,

de perfectionnement des compétences et de croissance économique.





Fermé aux médias.

Ce document se trouve aussi à l'adresse https://vicepm.canada.ca/fr

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre du Canada

