Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Burlington (Ontario)

Rencontres privées.

9 h 00 La vice-première ministre visitera une usine de fabrication et discutera des investissements du Budget 2024 visant à stimuler la croissance économique

et la productivité du Canada. Un point de presse suivra.





La vice-première ministre assistera aux réunions du printemps du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale.

15 h 15 La vice-première ministre assistera à une réunion des ministres des Finances du Groupe des cinq organisée par la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen.





La vice-première ministre organisera un dîner de travail Canada-Ukraine sur la mobilisation des actifs russes à l'appui de l'Ukraine.





