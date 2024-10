/R A P P E L -- Avis aux médias - Annonce concernant le don d'organes et la transplantation/

MONTRÉAL, le 14 oct. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse conjointe au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, madame Sonia Bélanger, la directrice générale de la Sûreté du Québec, madame Johanne Beausoleil, et la directrice générale de Transplant Québec, madame Martine Bouchard, procéderont à une annonce significative, qui aura pour effet de soutenir l'efficacité et l'efficience du processus éminemment complexe qu'est celui du don d'organes et de la transplantation.

Quoi : Annonce concernant le don d'organes et la transplantation Qui : -- Madame Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé -- Madame Johanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec -- Madame Martine Bouchard, directrice générale de Transplant Québec Quand : Le mercredi 16 octobre 2024 à 15 h 30 Où : Grand quartier général de la Sûreté du Québec 1701, rue Parthenais Montréal, QC H2K 3S7 Entrée pour les médias par le stationnement sud au coin des rues Fullum et Logan

RSVP et entrevues

Les journalistes qui souhaitent participer à la conférence de presse doivent confirmer leur présence par courriel au [email protected] ou par téléphone au 819 989-0830.

