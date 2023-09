« Promouvoir la santé, le mieux-être et l'esprit de communauté : Gowalking.com réunit les marcheurs mondiaux pour créer un monde meilleur »

BOCA RATON, Floride, 12 septembre 2023 /CNW/ - Aujourd'hui marque le lancement de Gowalking.com, une entreprise en démarrage révolutionnaire fondée par Jeremy Goldstein, dont la mission est d'établir des liens entre les quelque 1,2 milliard de marcheurs du monde et de renforcer leur autonomie en leur fournissant une plateforme simple et innovante pour trouver et rejoindre des groupes de marche de quartier locaux et obtenir les dernières nouvelles concernant la marche. Gowalking.com vise à favoriser les bienfaits sur la santé physique et mentale en faisant la promotion de la marche comme activité communautaire, en réunissant les marcheurs sportifs, les marcheurs lents, les marcheurs Nordic, les marcheuses Hot Girl, les Taylor Swift Strutters et les amateurs de toutes sortes.

Gowalking.com vise à être une force unificatrice dans la société, et à promouvoir le bonheur, le dynamisme et l'unité mondiale. Jeremy Goldstein a expliqué : « Je n'aime pas la division entre les démocrates et les républicains, entre Fox News et CNN, entre les conservateurs et les libéraux... Je crois que nous devons tous nous entendre, et je pense que le fait de marcher ensemble peut être rassembleur. » Dans l'esprit de Elle Woods, personnage du film Blonde et légale, Jeremy Goldstein a ajouté : « Marcher est un excellent exercice, et l'exercice produit des endorphines, et les endorphines vous rendent heureux. Les gens heureux ne tuent pas leurs voisins. »

La marche n'est pas seulement une question de condition physique; elle est un élément essentiel de la santé et du bien-être de la collectivité, et elle améliore la qualité de vie en général. C'est une activité accessible à tous, sans égard au groupe ethnique, au statut social, à la capacité ou l'identité. Gowalking.com aspire à rassembler les clubs de marche du monde entier, à promouvoir la santé et le bien-être et, en fin de compte, à contribuer à un monde plus sain et plus heureux.

Jeremy Goldstein, cofondateur de Gowalking.com et ses enfants, David, Daniel et Samuel, mettront leur vaste expérience au profit de l'entreprise. Auparavant copropriétaire et chef de la direction de Navitar, Inc., Jeremy Goldstein a vendu l'entreprise en 2022 dans le cadre d'une transaction entièrement réalisée en espèces. Au fil des ans, M. Goldstein a participé à différentes compétitions sportives, dont le marathon de Boston et le Ironman à Lake Placid, a pris part à différentes courses Spartan Mudder et a réalisé de nombreux triathlons de 113 km. Sa passion pour la marche rapide et son engagement envers la santé, le bien-être et l'esprit de collectivité l'ont mené à créer Gowalking.com.

Joignez-vous à Gowalking.com aujourd'hui et faites un pas vers un monde plus sain, plus heureux et plus uni. Marchez ensemble, créez des liens et favorisez un avenir meilleur pour tous.

Pour en savoir plus sur Gowalking.com et sa mission de promouvoir la santé, le bien-être et l'esprit de communauté par la marche, veuillez communiquer avec : Jeremy Goldstein, Cellulaire : 305 205-0679, Courriel : [email protected]