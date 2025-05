MIAMI, 20 mai 2025 /CNW/ - La marche régulière est universellement reconnue comme une excellente façon de continuer à bouger, mais elle n'augmente souvent pas suffisamment la fréquence cardiaque pour offrir des avantages cardiovasculaires graves. Participez à la marche de course, un événement olympique d'athlétisme depuis 1904, qui combine les avantages cardiovasculaires intenses de la course sans les impacts articulaires.

« La marche sportive offre tous les avantages de la course, mais réduit considérablement l'usure de vos articulations », a déclaré Jeremy Goldstein, fondateur de Fastwalker.com. « Vous faites un exercice cardiovasculaire rigoureux tout en renforçant vos hanches et vos genoux, ce qui vous positionne pour une excellente santé à long terme. »

Contrairement à une promenade tranquille, la marche de course comprend des mouvements dynamiques et délibérés conçus pour augmenter rapidement votre fréquence cardiaque. En utilisant des balancements vigoureux des bras, une rotation des hanches pour une longueur de foulée accrue et de fortes poussées de mollet pour se propulser vers l'avant, les marcheurs de course engagent tout leur corps comme la plupart des exercices traditionnels ne peuvent pas le faire.

« Lorsqu'on fait les choses correctement, on obtient un entraînement complet du corps, a ajouté M. Goldstein. Les bras, le noyau, les hanches et les jambes sont tous très actifs.

Bien que les mouvements physiques spectaculaires de la marche de course puissent sembler amusants, comme l'a fait remarquer la publicité de Chris Paul State Farm, les athlètes olympiques qui atteignent un rythme de 5 minutes et 31 secondes démontrent clairement qu'il n'y a pas de quoi rire. Goldstein souligne : « C'est un exploit remarquable, combinant une vitesse incroyable et un impact articulaire minimal.

Ceux qui hésitent à adopter pleinement les techniques précises et les règles officielles de la marche de course peuvent toujours intégrer ses concepts fondamentaux dans leur routine de marche pour obtenir de meilleurs avantages. Fastwalker.com présente des vidéos éducatives de Jeff Salvage, entraîneur de course et juge de niveau Or de World Athletics, qui aident les nouveaux arrivants à apprendre les techniques essentielles.

Goldstein lui-même a intégré ces techniques, complétant avec succès le segment marathon d'un événement Ironman épuisant de 140,6 milles. « À l'aide des méthodes de marche de course, je constate une augmentation de mon rythme cardiaque et j'atteins les meilleurs niveaux de conditionnement physique de ma vie, a expliqué M. Goldstein. « Tout le monde peut maîtriser ces techniques et atteindre confortablement un rythme de marche de 11 minutes, ce qui les prépare à presque n'importe quel événement concurrentiel. »

Pourtant, M. Goldstein conseille une progression prudente : « La marche de course est plus difficile qu'il n'y paraît, ce qui augmente rapidement votre fréquence cardiaque. « Les débutants doivent d'abord se familiariser avec la forme appropriée avant d'augmenter la vitesse ou la distance.

Prêt à améliorer votre routine de marche? Visitez www.fastwalker.com pour communiquer directement avec Jeremy Goldstein, qui offre avec enthousiasme des conseils personnalisés pour intégrer la marche de course à votre parcours de conditionnement physique.

