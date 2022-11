(Pr)VYEPTI(MD) (eptinézumab pour injection) est maintenant disponible

MONTRÉAL, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Lundbeck Canada Inc. a le plaisir d'annoncer que VYEPTIMD (eptinézumab pour injection) est maintenant disponible aux médecins canadiens afin qu'ils puissent le prescrire à leurs patients. VYEPTIMD est indiqué en prévention de la migraine chez l'adulte ayant au moins 4 jours avec migraine par mois.

« Nous sommes fiers de proposer une nouvelle option de traitement pour une maladie qui touche près de 3 millions de Canadiens », a déclaré Michal Juul Sørensen, vice-président et directeur général de Lundbeck Canada. « Lundbeck maintient son engagement à découvrir des options pour améliorer la vie quotidienne des personnes atteintes de migraine et à faire preuve d'innovation en matière de santé cérébrale, afin que chaque personne puisse être au meilleur de sa forme. »

La nouvelle option thérapeutique, maintenant disponible sur ordonnance, a montré des résultats thérapeutiques concluants quant à son efficacité dans les essais cliniques pour prévenir la migraine. VYEPTIMD sera complété par le programme de soutien aux patients VYEPTI TODAYMC afin de faciliter l'administration par voie intraveineuse de ce nouveau traitement pour les personnes atteintes de migraine.

La Dre Elizabeth Leroux, neurologue et présidente de Migraine Canada, a déclaré : « Les programmes de soutien aux patients existent non seulement pour servir les personnes qui reçoivent un traitement, mais aussi pour donner aux médecins l'assurance que leurs patients tirent le maximum de leur traitement. Avec VYEPTIMD, cela est particulièrement important, car il n'y a jamais eu de traitement par voie intraveineuse dans ce domaine thérapeutique. »

Lundbeck Canada est convaincu que le soutien aux patients est un élément clé de la réussite de tout traitement. Le programme de soutien aux patients VYEPTI TODAYMC a été élaboré pour aider les patients à s'orienter dans le processus de remboursement et de traitement. « En tant que nouvelle option thérapeutique disponible aux personnes atteintes de migraine, VYEPTIMD apporte aux patients une autre possibilité à essayer, dans la poursuite de la santé du cerveau », a déclaré Wendy Gerhart, directrice exécutive chez Migraine Canada.

À propos de VYEPTI MD

VYEPTIMD est un anticorps monoclonal humanisé se liant au peptide relié au gène de la calcitonine (CGRP) et qui a été délibérément développé pour l'administration i.v.1-3. L'efficacité et l'innocuité de VYEPTIMD ont également été démontrées dans le cadre de deux études cliniques de phase III (PROMISE-1 chez des patients souffrant de migraine épisodique et PROMISE-2 chez des patients souffrant de migraine chronique, qui comprenait également des patients présentant un double diagnostic de migraine chronique et de céphalée de surconsommation de médicaments). Dans les deux études, VYEPTIMD a satisfait à son critère d'évaluation principal, à savoir la diminution du nombre moyen de jours de migraine par mois (JMM) au cours des semaines 1 à 12.

De plus, le programme d'essais cliniques a démontré un bienfait thérapeutique par rapport au placebo qui a été observé pour les deux doses de VYEPTIMD dès le jour 1 après la perfusion. L'innocuité de VYEPTIMD a été évaluée chez plus de 2 000 patients adultes souffrant de migraine qui avaient reçu au moins une dose de VYEPTIMD. Les effets indésirables les plus fréquents (≥ 2 % et au moins 2 % ou plus que le placebo) dans les essais cliniques pour le traitement préventif de la migraine ont été la rhinopharyngite et les réactions d'hypersensibilité.

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des renseignements sur la prescription et l'innocuité, veuillez consulter la monographie de produit de VYEPTIMD sur le site https://www.lundbeck.com/content/dam/lundbeck-com/americas/canada/produits/files/vyepti_monographie_de_produit_francais.pdf ou appeler le Service d'information médicale de Lundbeck au 1 866 880-4636.

À propos de la migraine

La migraine est une maladie neurologique complexe et invalidante caractérisée par des épisodes récurrents de maux de tête sévères, généralement accompagnés d'un ensemble de symptômes incluant des nausées, des vomissements et une sensibilité à la lumière ou au son. On estime qu'elle affecte 2,7 millions de Canadiens et plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde5 et qu'elle touche deux fois plus de femmes que d'hommes4.

La migraine est la deuxième cause d'années vécues avec un handicap (AVH) parmi toutes les maladies et la première cause d'AVH chez les patients âgés de 15 à 4 ans, selon l'étude Charge mondiale de la maladie6. La migraine a un impact profond sur la vie des personnes, leurs relations, ainsi que sur leur capacité à effectuer les activités de la vie quotidienne.

À propos de Lundbeck Canada Inc.

Depuis 1995, Lundbeck Canada s'efforce d'améliorer la vie des Canadiens atteints de maladies du cerveau. En tant que filiale de H. Lundbeck A/S, une société pharmaceutique mondiale spécialisée dans les maladies du cerveau, nous bénéficions de plus de 70 ans d'expérience à l'avant-garde de la recherche en neurosciences. Nous rétablissons la santé du cerveau, pour que chaque personne puisse être au meilleur de sa forme. Nous nous engageons à lutter contre la stigmatisation et la discrimination contre les personnes vivant avec des maladies du cerveau et à promouvoir une acceptation sociale plus large des personnes atteintes de maladies du cerveau. Les programmes de recherche de Lundbeck s'attaquent à certains des défis les plus complexes dans le domaine des neurosciences, et notre pipeline est axé sur la mise au point de traitements transformateurs pour les maladies du cerveau pour lesquelles il existe peu, voire aucune option thérapeutique.

Pour de plus amples renseignements, nous vous encourageons à visiter notre site Web d'entreprise www.lundbeck.com/global et à communiquer avec nous sur Instagram @h_lundbeck, Twitter @Lundbeck et LinkedIn.

La Dre Elizabeth Leroux reçoit des honoraires à titre de consultante de Lundbeck Canada.

Wendy Gerhart reçoit des honoraires à titre de consultante de Lundbeck Canada.

VYEPTIMD est une marque déposée de H. Lundbeck A/S, utilisée sous licence par Lundbeck Canada Inc.

VYEPTI TODAYMC est une marque déposée de H. Lundbeck A/S, utilisée sous licence par Lundbeck Canada Inc.

