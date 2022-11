pourtoi : Cineplex et TikTok amènent l'expérience TikTok au grand écran et proposent une occasion unique aux annonceurs

L'intégration dans les cinémas, première en son genre, démarre en novembre avec DECIEM, et sera suivie d'Interac au mois de décembre

TORONTO, le 2 nov. 2022 /CNW/ - (TSX : CGX) - Cineplex, la plus importante entreprise de divertissement et de médias au Canada, collabore avec TikTok, l'application mobile la plus téléchargée au monde permettant de créer et de partager de courtes vidéos, afin de déployer une nouvelle façon innovatrice d'attirer les amateurs de divertissement dans ses cinémas cet automne. Grâce à l'association de Cineplex et de TikTok - une première pour une chaîne de cinémas! - pour utiliser cette solution à l'échelle mondiale, les marques peuvent désormais de s'intégrer au contenu TikTok dans un segment personnalisé de deux minutes diffusé pendant l'avant-programme Cineplex et amener ainsi l'expérience TikTok sur grand écran tout en offrant une occasion innovante et inégalée pour les annonceurs. L'inauguration de la sélection sur grand écran aura lieu le vendredi 4 novembre et débutera avec la marque de produits de beauté DECIEM. En décembre, ce sera au tour d'Interac d'être à l'honneur. Les marques qui profiteront de cette occasion sur les écrans Cineplex partageront certains des contenus les plus captivants, engageants et divertissants trouvés sur TikTok.

« Nous sommes absolument ravis de collaborer avec TikTok, car nous partageons la même volonté de divertir le public et de permettre aux créateurs de contenu de se démarquer. Cette opportunité unique au monde nous permet de le faire aux côtés d'annonceurs innovants », a déclaré Vanessa Benfield, vice-présidente principale, ventes médias, Cineplex Média. « Nous sommes très heureux de donner le coup d'envoi de cette intégration TikTok sur grand écran avec des marques bien-aimées et renommées comme DECIEM et Interac, et nous avons hâte de faire évoluer cette offre dans les mois à venir pour fournir des occasions sur mesure aux annonceurs audacieux et innovants qui veulent expérimenter et interagir de manière authentique avec les audiences sur plusieurs plateformes. »

« Ce sera une expérience tellement unique pour les invités de Cineplex, qu'ils soient des utilisateurs actuels de TikTok ou qu'ils soient curieux de découvrir ce phénomène de divertissement de courte durée. Nous sommes ravis de pouvoir offrir aux millions de Canadiens qui retournent au cinéma encore plus de contenu original dans notre avant-programme, et nous avons hâte d'accueillir des annonceurs de toutes les industries qui se joindront à nous pour offrir aux cinéphiles l'occasion ultime de s'évader grâce au cinéma », a déclaré Sara Moore, première vice-présidente et directrice du marketing de Cineplex.

« Nous sommes enchantés de collaborer avec l'une des principales entreprises de divertissement au Canada pour porter TikTok au grand écran. TikTok redéfinit la façon de découvrir les créateurs et la façon dont le public interagit avec le contenu de divertissement. En collaborant avec Cineplex, nous avons hâte de renforcer l'engagement du public et d'apporter la joie de TikTok sur les écrans de cinéma dans tout le Canada », explique Dan Page, responsable de la distribution mondiale, nouveaux écrans, TikTok.

« La collaboration avec Cineplex fait plus qu'amener la page #pourtoi de TikTok au grand écran : elle offre également aux marques la possibilité d'étendre au public leurs campagnes affichées sur la plateforme pendant l'avant-programme. Nous sommes vraiment ravis de donner vie à cette première réalisation du genre et d'améliorer encore ce partenariat grâce à des solutions personnalisées qui stimulent la créativité, les créateurs et la communauté pour nos marques partenaires », a déclaré Joshua Bloom, directeur général de solutions commerciales mondiales chez TikTok Canada.

Diffusée sur tous les écrans Cineplex, tant dans les cinémas Cineplex réguliers que dans les cinémas Cineplex VIP, l'intégration TikTok sera présentée dans son format vertical immédiatement reconnaissable et sera affichée dans des segments de deux minutes comprenant un certain nombre de vidéos de créateurs TikTok canadiens et internationaux. Avec une communauté de plus d'un milliard de personnes de tous les horizons, de tous les groupes d'âge et de toutes les expériences qui viennent sur TikTok pour se divertir, ce flux de contenu sur grand écran offre aux annonceurs une occasion unique de se connecter directement avec les audiences de tous les groupes démographiques.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et établissements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire en coentreprise de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

À propos de TikTok

TikTok est la meilleure destination pour les vidéos mobiles au format court. Notre mission est d'inspirer la créativité et d'apporter la joie. TikTok est présent partout dans le monde avec des bureaux notamment à Los Angeles, New York, Londres, Paris, Berlin, Dubaï, Mumbai, Singapour, Jakarta, Séoul et Tokyo. www.tiktok.com.

