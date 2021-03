« Pour que la violence et l'indifférence économique à l'endroit des femmes cessent une fois pour toutes » - Sonia Ethier

MONTRÉAL, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, émet une déclaration publique dénonçant la violence et l'indifférence économique à l'endroit des femmes.

« La thématique retenue pour 2021, "Écoutons les femmes", prend tout son sens au regard des combats collectifs qui doivent être menés. Le 8 mars nous rappelle chaque année les luttes incessantes portées chaque jour par les femmes, sur tous les fronts. L'accès à la dignité, au respect et à l'égalité n'est pas encore accompli, même au Québec. L'actualité toute récente fait rejaillir des gestes de violence aussi inacceptables que monstrueux à l'endroit de femmes, particulièrement celles vivant en situation de vulnérabilité. Dans nos milieux de travail et dans nos sphères privées, il est du devoir de chacune et de chacun d'entre nous de faire reculer cette violence et de la dénoncer, sous toutes ses formes.

« De plus, la pandémie de la COVID-19 que nous vivons depuis maintenant un an a exacerbé plusieurs inégalités et injustices sociales qui perduraient dans nos sociétés. Toutes les données et études démontrent, noir sur blanc, que les femmes ont été plus frappées que les hommes durant cette crise. Il faut donc nous questionner sur l'absence de place donnée aux femmes dans des plans de relance économique qui misent exclusivement sur le béton et les infrastructures, des champs d'activité économique à nette prédominance masculine. Les gouvernements perpétuent et nourrissent une forme d'indifférence économique à l'endroit des femmes, et devant cela nous continuons de dire qu'il est injuste que ces dernières soient exclues de projets visant à stimuler la croissance économique de notre société. Portons haut et fort un message pour une relance juste et équitable à l'endroit des femmes, qui occupent la majorité des emplois dans nos services publics. Il faut que l'indifférence cesse une fois pour toutes. Travaillons ensemble à une société égalitaire et inclusive. »

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE CSQ

Renseignements: Sébastien Marcil, Attaché de presse de la CSQ, Cellulaire : 438 356-4545

Liens connexes

http://www.lacsq.org/