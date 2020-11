Les Canadiens peuvent également faire arrondir le total de leur facture au dollar supérieur au comptoir, au service-au-volant et aux bornes de commandes dans les restaurants participants et verser la différence en don à l'OMRM. L'argent amassé sera directement versé en aide à des familles pour qu'elles demeurent ensemble aux côtés de leur enfant malade pendant ses traitements dans un hôpital avoisinant.

« Les familles d'enfant malade canadiennes n'ont jamais eu autant besoin de notre aide, en particulier dans un moment où l'OMRM connaît une baisse de ses revenus allant jusqu'à 60 %, mentionne Cathy Loblaw, présidente et chef de la direction de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada. Tous les gestes généreux que posent les Canadiens, comme se procurer des frites ou faire arrondir le total de leur facture au dollar supérieur, s'additionneront pour faire une grande différence pour les familles - les aidant à rester ensemble, et près des soins dont leur enfant malade a besoin, alors qu'elles en ont le plus besoin. »

Le programme Plus que des frites a d'abord été lancé par McDonald's du Canada en mai 2020 pour aider à soutenir la Croix-Rouge canadienne. En seulement deux semaines, le programme a permis de recueillir plus de 1,1 M$.

« Je suis très fier de la façon dont nos restaurants, nos franchisés, nos clients et nos employés se sont regroupés pour poser des gestes, petits et grands, afin de soutenir les collectivités partout au Canada cette année, explique Jacques Mignault, président et chef de la direction de McDonald's du Canada. Comme bon nombre de Canadiens, le soutien qu'offre l'OMRM aux familles est cher à mon cœur, et je n'ai aucun doute que grâce au programme Plus que des frites, nous aurons une incidence considérable sur le soutien des Manoirs Ronald McDonald et des Salles familiales Ronald McDonald qui aident les familles partout au pays chaque jour. »

Faits :

Grâce aux achats faits en restaurant (commandes à emporter ou à consommer sur place) et au service-au-volant, les clients peuvent soutenir et redonner à leur collectivité en commandant des frites au moyen de la commande et du paiement mobiles sur l'appli McDonald's et de la McLivraison MD , offerte dans les restaurants du Canada participants.

, offerte dans les restaurants du Canada participants. Chaque commande de frites peut faire une différence significative pour les familles d'enfant malade dans des domaines tels que :

la réalisation de la mission fondamentale de l'OMRM, à savoir de fournir des repas, l'hébergement et le soutien aux familles;



l'approvisionnement en fournitures de nettoyage accrues pour assurer la santé et la sécurité au sein des Manoirs Ronald McDonald.

Chaque jour, les clients de McDonald's peuvent aider à soutenir les familles d'enfant malade de leur collectivité grâce aux boîtes de dons de l'OMRM et aux dons sans argent comptant aux restaurants. En outre, une partie des recettes provenant de la vente de chaque repas Joyeux festin MD et Biscuit de l'OMRM chaque jour sera versée à l'OMRM.

et Biscuit de l'OMRM chaque jour sera versée à l'OMRM. Il existe 34 programmes de l'OMRM au Canada, incluant 16 Manoirs Ronald McDonald, 17 Salles familiales Ronald McDonald et 1 Clinique mobile Ronald McDonald MC qui viennent en aide à plus de 26 000 familles d'enfant malade chaque année.

et 1 Clinique mobile qui viennent en aide à plus de 26 000 familles d'enfant malade chaque année. L'an dernier seulement, l'OMRM est venue en aide à des familles provenant de plus de 3 400 collectivités du Canada.

McDonald's du Canada est le partenaire fondateur et donateur de toujours de l'OMRM du Canada, et elle est présente depuis le début, soit depuis l'ouverture du tout premier Manoir Ronald McDonaldMD à Toronto en 1981.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie, près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, et plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, plus de 85 % proviennent de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur McDonald's du Canada, rendez-vous au www.mcdonalds.ca.

À propos de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD DU CANADA)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour les traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Par ses programmes, le réseau de l'OMRM au Canada contribue à garder chaque année plus de 26 000 familles au chevet de leur enfant malade et à leur fournir l'aide dont elles ont besoin. Les 16 Manoirs Ronald McDonald offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 17 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. La Clinique mobile Ronald McDonaldMC offre des soins médicaux de base dans les collectivités de l'Alberta où ces soins ne sont pas facilement accessibles. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur rmhccanada.ca/fr.

