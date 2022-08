« ON SÈME AU QUÉBEC » : LES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC LANCENT UNE VASTE CAMPAGNE DE VALORISATION

LONGUEUIL, QC , le 8 août 2022 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) lancent cette semaine une importante campagne promotionnelle sous le thème « On sème au Québec ». Cette opération publicitaire vise à renseigner la population québécoise sur le travail essentiel des productrices et producteurs de grains de la province.

À travers le quotidien de deux producteurs et de leurs familles, la campagne présente au grand public les différentes réalités vécues par les productrices et producteurs d'ici et les défis qu'ils doivent surmonter.

Ainsi, Alexandre Adam, producteur dans la région de Lanaudière, et son confrère Billy Beaudry, de la Montérégie, y partagent leur fierté de nourrir la population québécoise et de produire en respect de l'environnement. Tous deux lancent un appel à la population du Québec à acheter des produits locaux.

Principalement numérique, celle-ci se déroulera en grande partie sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram). D'ailleurs, une nouvelle page Facebook nommée « On sème au Québec » a été créée pour partager du contenu informatif sur les enjeux que vivent les producteurs de grains de la province et qui doivent être connus de la population, notamment les défis environnementaux, économiques et technologiques.

La campagne se déclinera néanmoins en affichages publicitaires le long des principales autoroutes de la province.

Nous vous invitons à découvrir nos pages Facebook et Instagram afin d'aimer, de commenter et de partager les différentes publications qui seront diffusées, mais aussi à visiter le site web onsemeauquebec.ca pour en apprendre davantage sur la réalité des producteurs et productrices.

Pour visionner la campagne :

« La campagne « On sème au Québec » s'inscrit dans la continuité des efforts réalisés au cours des dernières années pour valoriser le travail des producteurs et productrices de grains, qui se consacrent au quotidien à nourrir leurs concitoyens. Ils sont d'ailleurs à pied d'œuvre actuellement dans leurs champs », souligne le président des PGQ, Christian Overbeek.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,6 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au Québec.

