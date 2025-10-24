« Notre patience a atteint ses limites! » - Les professionnelles et professionnels de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) votent pour un mandat de grève

MONTRÉAL et QUÉBEC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale spéciale hier, la grande majorité des membres du Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique du Québec (SPPSPQ) ont voté à 98 % pour un mandat de cinq journées de grève, fractionnables, à exercer à des moments jugés opportuns par le comité de négociation.

« La partie patronale fait preuve d'une nonchalance inacceptable dans les négociations qui durent depuis de nombreux mois. Le dernier contrat de travail, signé en février 2023, est venu à échéance à peine un mois plus tard et, depuis deux ans et demi, nous nous retrouvons sans convention collective. Si cela continue, ce contrat que nous négocions présentement, de peine et de misère, connaîtra lui aussi une durée de vie ridicule. Ça manque franchement de sérieux! », déclare le président du SPPSPQ, Étienne Pigeon.

Rattrapage salarial

Le SPPSPQ réclame un rattrapage salarial avec le personnel de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Pour des postes comparables, les écarts salariaux peuvent varier de 15 000 $ à 25 000 $ entre les syndiquées et syndiqués de l'INSPQ et leurs vis-à-vis de l'INESSS. À cette revendication s'ajoutent les 17,4 % d'augmentation sur cinq ans accordés au front commun de 2023. Alors qu'elle s'était engagée par écrit à octroyer les mêmes conditions salariales, la partie patronale fait mine de reculer sur cette promesse.

Un travail essentiel

Les membres du SPPSPQ produisent pour l'INSPQ des études et des rapports cruciaux pour les décisions de santé publique au Québec. Leurs vastes expertises se sont fait particulièrement connaître pendant la pandémie Toutefois, ces scientifiques œuvrent également dans d'autres domaines d'expertise, notamment la toxicologie, l'épidémiologie, les iniquités sociales, la santé au travail, les impacts des changements climatiques, la santé des populations autochtones, les maladies infectieuses et les agents biologiques. Le syndicat compte également dans ses rangs des professionnelles et professionnels en communication, de la gestion financière, de la bibliothéconomie et des technologies de l'information.« Pour ajouter à la grogne des membres du SPPSPQ , la partie patronale se traîne les pieds pour établir l'équité salariale, alors même que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) mène une campagne précisément à ce sujet. », conclut Étienne Pigeon, en rappelant qu'il est ici question de l'exercice de maintien de 2016 et que deux autres exercices du genre sont prévus pour 2021 et 2026.

Le Syndicat des professionnelles et des professionnels de la santé publique du Québec (SPPSPQ) est affilié à la Centrale des syndicats du Québec.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Profil du SPPSPQ-CSQ

Le Syndicat des professionnelles et des professionnels de la santé publique du Québec (SPPSPQ-CSQ) est un syndicat affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Fondé en 1995, il représente plus de 400 membres œuvrant à titre de personnel professionnel à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et au Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval.

Le personnel professionnel de l'INSPQ comprend notamment des conseillères et conseillers scientifiques dans le domaine de la santé environnementale, de la toxicologie, des maladies infectieuses, du développement des personnes et des saines habitudes de vie et de la santé au travail. Il est aussi composé des agentes et agents d'information, bibliothécaires, statisticiennes et statisticiens, épidémiologistes, géomaticiennes et géomaticiens et analystes informatiques.

