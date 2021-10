b nation powered by Spitche canalise la puissance du marketing d'influence pour propulser les programmes de loyauté

MONTRÉAL, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Pionnière canadienne du marketing d'influence, l'agence de communication marketing bicom apporte une nouvelle fois une innovation de taille dans ce secteur. En collaboration exclusive avec la start-up européenne technologique Spitche, bicom présente b nation powered by Spitche; la première plateforme permettant aux marques d'identifier et de récompenser leurs clients actifs.

En mettant ainsi au cœur du dispositif les « superfans », soit ceux qui adhèrent aux valeurs de la marque et qui s'engagent activement sur les réseaux sociaux (qu'ils aient ou non effectué un achat), les consommateurs cumulent des points et reçoivent des récompenses. Cette nouvelle ère du marketing encourage les échanges directs entre la marque et ces nouveaux influenceurs pour construire une relation authentique et créer une communauté d'ambassadeurs de marque.

« Le potentiel de cette nouvelle approche C2C (consommateur à consommateur) est exponentiel et multiple. En effet, ce bouche à oreille version 3.0 peut également servir de levier à des actions de marque employeur via les employés qui contribuent à recruter en cette période de pénurie de main d'œuvre », explique avec enthousiasme Vicky Boudreau, chef de la direction et cofondatrice de bicom.

Un partenariat électrique

Mis en relation par l'intermédiaire de FrenchFounders, une communauté internationale d'affaires de décideurs francophones, le fondateur de Spitche et les fondatrices de bicom ont eu un moment magique lorsqu'ils ont échangé sur leurs développements respectifs. La solution technologique sur laquelle le premier planchait depuis 3 ans représentait exactement la prochaine étape imaginée par bicom pour son programme de nano-influenceurs b nation. L'idée de lier le CRM (logiciel de gestion de la relation client) aux campagnes de marketing d'influence était un terreau fertile pour faire croître la prochaine génération de marketing d'influence, et ce, des deux côtés de l'océan!

La nano-influence

Le terme KOC qui signifie "Key opinion consumer" est sur toutes les lèvres et c'est dans cet esprit que bicom a lancé en 2018 la première communauté canadienne de nano-influenceurs. Ces consommateurs actifs sur les réseaux sociaux, mais n'aspirant pas nécessairement à devenir des influenceurs de grande portée, testent produits et expériences pour ensuite partager du contenu à propos des marques sur leurs plateformes personnelles. Le lancement de cette collaboration technologique vient complémenter cette communauté de quelque 2000 nano-influenceurs aux taux d'engagement de 3 à 6 fois plus importants, et à l'influence 10 fois supérieure à celles des médias, célébrités ou influenceurs.

À propos de bicom

Guidée par un esprit entrepreneurial et un désir d'innover depuis une quinzaine d'années, l'agence pancanadienne bicom dessert l'ensemble du territoire via ses bureaux de Montréal et Toronto. Son équipe propose des services complets de communications intégrées; relations médias, marketing d'influence, création de contenu, médias sociaux et expérientiel. Son engagement ? Répondre efficacement aux objectifs de visibilité et de positionnement stratégique de ses clients sans craindre d'oser et d'explorer de nouvelles avenues pour atteindre des sommets.

SOURCE Communications Bicom Inc

Renseignements: Virginie Doré Lemonde, Directrice de comptes, [email protected], 514 779-7129

Liens connexes

http://www.bicom.ca/