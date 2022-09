« Ne les oubliez pas » : une campagne pour les personnes en situation d'itinérance

MONTRÉAL, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion des élections provinciales 2022, le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec lance la campagne « Ne les oubliez pas » et sa plateforme de revendications. L'objectif : rappeler aux candidat.e.s l'importance de s'engager à prévenir et réduire l'itinérance.

N'oubliez pas les personnes en situation d'itinérance

Alors que le phénomène du « pas dans ma cour » prend du terrain, que les investissements sont insuffisants en logement social, qu'il est difficile pour les personnes en situation d'itinérance d'accéder aux soins de santé et que les organismes qui leur viennent en aide sont sous-financés, nous proposons aux candidat.e.s de consultez notre plateforme pour agir sur ce phénomène.

Étant confrontées à des enjeux personnels et sociaux complexes, les personnes en situation d'itinérance ont besoin que l'on pense à elles au moment de voter nos lois, d'élaborer nos programmes sociaux et de prendre des engagements. En somme, lorsque nous réfléchissons à organiser notre société. Si nous les oublions, nous contribuons à les maintenir dans la précarité.

Pour toutes les informations : www.itinerance.ca/lesoubliees

Le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec a été créé en 1998 et consiste en un regroupement de seize concertations régionales de lutte à l'itinérance et une dizaine de membres associés, totalisant plus de 300 organismes à travers le Québec qui visent entre autres à améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être.

SOURCE Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec (RSIQ)

Renseignements: Boromir Vallée Dore, Directeur général RSIQ, 581 849 8951, [email protected]