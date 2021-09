MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW/ - C'est avec grand plaisir qu'Indivior Ltée Royaume-Uni, annonce le lancement au Canada de la nouvelle formulation de SUBOXONE (film soluble de buprénorphine et naloxone). SUBOXONE en film est indiqué comme traitement de substitution chez les adultes aux prises avec une dépendance problématique aux opioïdes.1

Le Canada est aux prises avec une crise de surdoses d'opioïdes. Entre janvier 2016 et juin 2020, le pays a enregistré 17 602 décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes et 21 824 hospitalisations pour intoxication aux opioïdes. Il s'agit de la crise de santé publique la plus grave de l'histoire récente du Canada.2,3

De plus, les données actuelles provenant de plusieurs juridictions du Canada indiquent une augmentation inquiétante des méfaits et décès associés aux opioïdes depuis le début de la pandémie de la COVID-19.2

« Chez Indivior, nous avons pris l'engagement d'aider les patients, les familles et les collectivités qui sont affectés par l'épidémie de consommation d'opioïdes ainsi que de nous adapter pour répondre aux nouveaux défis qu'apporte la pandémie de la COVID-19, » affirme Manon Lafontaine, directrice générale, Indivior Canada.

Le lancement de SUBOXONE en film marque un jalon important dans l'engagement d'Indivior à proposer de nouvelles options de traitement pour les patients canadiens aux prises avec une dépendance problématique aux opioïdes.

À propos de SUBOXONE en film

Chaque SUBOXONE en film contient de la buprénorphine et de la naloxone. SUBOXONE est un traitement de substitution pour la prise en charge de la dépendance problématique aux opioïdes qui est utilisé dans le cadre d'un traitement médical, social et psychologique.3

SUBOXONE en film ne devrait être prescrit que par des médecins ayant de l'expérience dans le traitement de substitution dans les cas de dépendance aux opioïdes et ayant suivi un programme de formation SUBOXONE reconnu.3

À propos d'Indivior

Indivior est une société pharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est d'appuyer les patients en développant des médicaments pour traiter des dépendances et de graves maladies mentales. Indivior a comme vision que les patients partout dans le monde puissent avoir accès à un traitement fondé sur des données probantes pour les conditions chroniques et les troubles concomitants liés à la dépendance. Indivior s'est donné pour mission de transformer la dépendance, qui se traduit actuellement en une crise humanitaire mondiale, en une maladie chronique reconnue et traitée. Indivior, dont le siège social est à Richmond en Virginie aux États-Unis, emploie 800 personnes globalement et son portefeuille de produits est offert dans plus de 40 pays. Au Canada, le siège social d'Indivior est situé à Montréal au Québec.

Indivior UK Limited. Monographie du produit SUBOXONE. Agence de la santé publique du Canada. Modélisation des décès par surdose d'opioïdes pendant l'éclosion de COVID-19. Consultable à : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/opioides/donnees-surveillance-recherche/modelisation-deces-surdose-opioides-covid-19.html Agence de la santé publique du Canada. Méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada. Décembre 2020. Consultable à : https://sante-infobase.canada.ca/mefaits-associes-aux-substances/opioides-stimulants

