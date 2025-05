« Le français au cœur des affaires » : pour une économie montréalaise forte, engagée et tournée vers l'avenir

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en collaboration avec la Ville de Montréal, tenait aujourd'hui l'événement Le français au cœur des affaires, qui a réuni plus d'une centaine de participants. Il s'est déroulé avec la participation de Luc Rabouin, maire d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal, et de Caroline Bourgeois, mairesse d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et élue responsable de la langue française. Ce rassemblement a permis de mobiliser des entreprises qui s'engagent collectivement à faire vivre le français au quotidien dans leur modèle d'affaires.

« La Chambre promeut depuis longtemps l'utilisation du français dans toutes les sphères, y compris en milieu de travail, notamment grâce à son programme de mentorat « J'apprends le français ». Notre langue est un puissant levier économique et un vecteur de rayonnement international pour les entreprises d'ici. L'événement de ce matin a permis de constater que Montréal dispose d'un écosystème local robuste, soutenu par un réseau d'accompagnement structuré, des entreprises pleinement investies et des communautés mobilisées en faveur du rayonnement de notre langue commune. Le moment est propice pour concilier les besoins économiques en main-d'œuvre avec l'objectif fondamental de promotion et d'usage du français », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Notre gouvernement s'est engagé, avec conviction, à saisir toutes les occasions pour promouvoir l'usage de la langue française et à prendre les moyens nécessaires pour la protéger. C'est pourquoi il répond présent et participe à cet événement organisé par la Ville de Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Dans ce contexte, la langue du travail et des affaires demeure bien sûr au sommet des priorités de l'État québécois. Notre gouvernement sera toujours là pour mettre en valeur l'usage de notre langue commune dans le milieu des affaires partout chez nous », a soutenu Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre de la Langue française.

« Montréal est une ville d'affaires ouverte sur le monde et fièrement francophone. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et la Ville de Montréal partagent cette conviction : le français est bien plus qu'un héritage culturel - il est un moteur économique. Une langue d'innovation, de collaboration et de création de valeur qui a toute sa place dans les stratégies de croissance de nos entreprises. Cette rencontre a permis, une fois de plus, de renforcer notre position de métropole francophone des Amériques dans un réseau économique mondial débordant d'opportunités », a indiqué Luc Rabouin, maire d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Consultez Le français en affaires pour découvrir les programmes de francisation en entreprise de la Chambre.

À propos de l'événement Le français au cœur des affaires

L'événement Le français au cœur des affaires codéveloppé par la Ville de Montréal et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, vise à faire découvrir les avantages de faire des affaires en français. Ce projet bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

