« Le développement du secteur ouest sera le fer de lance d'une économie florissante et d'un milieu de vie moderne et branché » - Marc Bourcier, maire de Saint-Jérôme

SAINT-JÉRÔME, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le maire de Saint-Jérôme, Marc Bourcier, a dévoilé le 11 juin la vision stratégique de son administration à l'égard du développement du secteur ouest de la ville. Cette annonce a eu lieu dans le cadre de l'événement intitulé Le Saint-Jérôme de demain, qui réunissait plus de 120 personnes issues des milieux d'affaires, institutionnels et communautaires jérômiens. Son approche innovante et environnementale, dont la mise en œuvre sera coconstruite avec la communauté, vise à donner à Saint-Jérôme une véritable carte de visite pour des opportunités d'affaires tout en créant un milieu de vie de qualité.

Le Saint-Jérôme de demain

« Les villes sont en première ligne pour faire face aux défis sociaux, économiques et environnementaux. Pour y arriver, la Ville de Saint-Jérôme doit donc poser des gestes audacieux et structurants pour assurer le développement harmonieux du territoire, la pérennité de l'écosystème, la vitalité économique et le bien-être de la population », a déclaré le maire de Saint-Jérôme, Marc Bourcier.

L'administration a ainsi fait l'acquisition, en 2023, de plusieurs terrains totalisant 18 millions de pieds carrés dans le secteur de l'ancien aéroport afin de lui permettre de concrétiser sa vision de la nouvelle économie de Saint-Jérôme, laquelle s'inscrit dans le cadre de sa Stratégie de développement économique 2030 inspirée par l'électrification des transports.

« À titre de capitale régionale, Saint-Jérôme a un pouvoir attractif considérable. Si nous nous en réjouissons, nous sommes conscients que cela crée une pression accrue sur les milieux urbains et naturels ainsi que sur les réseaux routiers. Nous devons donc effectuer un virage stratégique pour relever les défis d'un Saint-Jérôme moderne et créer une prospérité nouvelle et des emplois de qualité afin que nous puissions nous enrichir collectivement, mais de façon durable et innovante », a expliqué le maire Bourcier, ajoutant que le développement du secteur ouest permettra de stimuler comme jamais auparavant la croissance de la Ville.

La vision de l'administration Bourcier est claire : faire de Saint-Jérôme une force économique innovante au cœur d'un milieu de vie inspirant. En misant sur la densification, le développement d'un réseau structurant pour la mobilité active et collective, la bonification des services de proximité et l'implantation d'industries innovantes, Saint-Jérôme souhaite créer « une ville dans la ville » à l'ouest de l'autoroute 15. Ce nouvel écoparc et la densification tout autour permettront à Saint-Jérôme d'accueillir des milliers d'emplois et de bénéficier d'importantes retombées économiques et financières.

Le maire Bourcier se veut toutefois rassurant : le développement du secteur se fera dans le respect de l'environnement et des attentes de la population. Ainsi, près de 50 % des 18 millions de pieds carrés seront conservés, préservés et mis en valeur dans le but de bonifier le réseau municipal de parcs naturels, de lutter contre les ilots de chaleur et de créer un milieu de vie sain pour les résidents du secteur.

« Nous sommes fiers de notre statut de ville la plus verte au Canada et tant que je serai en poste, je ferai tout en mon possible pour conserver ce titre. Notre souhait est de coconstruire ce projet avec la population. L'acceptabilité sociale est cruciale pour la réalisation d'un projet d'une telle envergure. Des consultations débuteront dès l'automne pour planifier le développement du secteur et créer une fierté collective », a ajouté le maire Bourcier.

Fière de sa vision d'avenir, la Ville, comme capitale régionale et capitale nationale de l'électrification des transports, pose un premier jalon du Saint-Jérôme de demain. « Nous avons confiance que Saint-Jérôme deviendra une ville contemporaine, moderne, branchée et durable. Ensemble, rêvons grand tout en planifiant intelligemment », a conclu le maire de Saint-Jérôme.

SOURCE Ville de St-Jérôme

